Actualidade

O Tribunal de Contas (TdC) recusou o visto a 54 contratos em 2018 devido a várias ilegalidades detetadas, inviabilizando uma despesa pública de 182 milhões de euros, de acordo com o relatório de atividades hoje divulgado.

No ano anterior, o TdC tinha recusado visto a 39 processos, com um volume financeiro de 118 milhões de euros.

No âmbito destes processos de fiscalização prévia, o TdC conseguiu, em 2018, reduzir os encargos em cerca de 15 milhões de euros "em razão do diálogo com as entidades" envolvidas a quem foram pedidos esclarecimentos ou elementos adicionais.