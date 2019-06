Actualidade

O Governo brasileiro anunciou na terça-feira um novo corte de mais de 2.700 bolsas de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento, intensificando assim os bloqueios na área da Educação decretados pelo executivo do Presidente Jair Bolsonaro.

Os cortes divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior do Brasil (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação do Brasil, aplicam-se a novas bolsas.

"O impacto para os [atuais] bolsistas é zero. Todos os bolsistas em vigor permanecerão com as suas bolsas, seja no Brasil ou no exterior", afirmou o presidente da Capes, Anderson Correia, citado na página da internet daquele órgão.