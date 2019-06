Actualidade

A Comissão Europeia publica hoje as suas recomendações específicas por país, incluindo para Portugal, após ter apreciado os programas de estabilidade apresentados em abril passado pelos Estados-membros, sendo a Itália a principal "dor de cabeça" em Bruxelas.

Com a situação económica portuguesa a não suscitar atualmente inquietações de maior em Bruxelas, as atenções este ano estão viradas para Itália, já que o colégio da Comissão, que se reúne imediatamente antes da apresentação das recomendações, poderá decidir recomendar ao Conselho a abertura de um procedimento por défice excessivo dirigido a Roma, por incumprimento das metas do défice e da dívida.

A eventual abertura de um processo, que poderá resultar em sanções, a Itália e ao seu governo "antissistema" seria ainda mais simbólica atendendo a que, por outro lado, a Comissão deverá recomendar hoje o encerramento do procedimento por défice excessivo a Espanha, atualmente o único Estado-membro sob a alçada da vertente punitiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento.