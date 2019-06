Actualidade

A Quadrienal de Praga - PQ19, certame internacional dedicado à cenografia e arquitetura teatral, tem hoje inauguração oficial na capital da República Checa, onde Portugal estará representado com o projeto "Windows", de José Capela.

O certame tem inauguração prevista para as 20:00 (19:00 em Lisboa), no Palácio Industrial Vystaviste, em Praga, e a representação portuguesa é inaugurada no dia seguinte, quinta-feira, às 18:30 (17:30), no mesmo espaço, com a presença da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.

O projeto "Windows" está integrado na secção "Countries" da quadrienal, ocupando este ano, pela primeira vez, a área central do principal espaço expositivo, considerado o coração do evento desde que foi fundado, em 1967.