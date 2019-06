Actualidade

Os organizadores dos protestos pró-democracia no Sudão afirmaram hoje que o número de mortos em todo o país desde a repressão violenta do seu protesto em Cartum no início desta semana aumentou para 60.

O anterior balanço apontava para 40 mortos.

O Conselho dos Médicos do Sudão adiantou que as forças de segurança mataram hoje pelo menos dez pessoas na capital, Cartum, e na cidade de Omdurman.