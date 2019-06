Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) condenou o portal La Patilla a indemnizar o presidente da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime), Diosdado Cabello, por "danos morais".

A indemnização fixada pelo STJ é de 30.000 milhões de bolívares (4,52 milhões de euros) e em causa está a reprodução de uma informação difundida pelo diário espanhol ABC e o Wall Street Journal, com declarações de Leamsy Salazar, ex-guarda-costas do político venezuelano.

A decisão está a ser contestada pelo proprietário do portal, o jornalista Alberto Frederico Rangel, que desde 24 de abril é diretor do Centro Nacional de Comunicações, criado pela oposição venezuelana para "combater as notícias falsas" que circulam no país e "noticiar sobre o acontecer nacional" e o que fazem os opositores.