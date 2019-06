Actualidade

A queixa por violação apresentada contra o jogador de futebol da Juventus Cristiano Ronaldo nos Estados Unidos, que fez baixar as ações do clube em 15%, foi retirada, noticia hoje a Bolmberg.

O pedido de retirada de queixa foi apresentado no mês passado no tribunal estadual de Nevada em Las Vegas. O documento não diz se a mulher que acusava Ronaldo chegou ou não a um acordo com o futebolista português, acrescenta a Bloomberg.

O New York Times revelou em março que a Juventus, campeã da liga italiana, não participaria na Taça dos Campeões Internacionais nos EUA neste verão para evitar que Ronaldo pudesse ser detido nos Estados Unidos no âmbito deste caso.