O despiste de um veículo ligeiro de passageiros provocou esta madrugada um morto no Itinerário Complementar 8 (IC8), em Mogadouro, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 05:32, no IC8, mas não chegou a cortar o trânsito.

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ansião, Viatura Médica de Emergência e Reanimação, Suporte Imediato de Vida (SIV) e GNR, apoiados por cinco viaturas, referiu ainda o CDOS.