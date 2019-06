Actualidade

O decreto-lei que aprova o regime jurídico de monumentos e palácios, dotando as suas direções de uma maior autonomia de gestão, para decidir quanto a atividade e programação, é hoje publicado em Diário da República.

De acordo com o texto do decreto-lei n.º 78/2019, hoje publicado, os museus, monumentos e palácios passam a constituir "unidades orgânicas" dotadas de um órgão próprio de gestão, o diretor, "a quem são delegadas competências para uma gestão responsável".

As direções destas entidades, porém, não são retiradas da dependência da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que gere múltiplos equipamentos com características muito diversas, dos museus aos monumentos, passando pelos palácios, tarefa esta que reparte com as Direções Regionais de Cultura (DRC).