Actualidade

O Governo da Madeira anunciou hoje que está a trabalhar no processo de extensão do modelo do subsídio de mobilidade adotado nas viagens aéreas dos estudantes a todos os residentes na região.

"Vou fazer a revisão do subsídio de mobilidade, nem que seja à revelia da Assembleia da República", afirmou o presidente do executivo madeirense durante o debate mensal que decorre hoje no parlamento madeirense subordinado ao tema das 'Acessibilidades'.,

Com o atual modelo do subsídio de mobilidade nas viagens aéreas, os estudantes da Madeira que frequentam estabelecimentos de ensino do ensino superior fora da região têm direito a quatro viagens (ida e volta) anuais no valor de 65 euros cada.