Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em baixa as perspetivas de crescimento da economia chinesa, nos próximos anos, face à guerra comercial com os Estados Unidos, e encorajou Pequim a acelerar as reformas estruturais.

Num relatório, o organismo estima um crescimento de 6,2%, para este ano, e de 6%, em 2020 - uma décima abaixo da previsão anterior. O ritmo de crescimento da economia chinesa continuará a desacelerar e fixar-se-á nos 5,5%, em 2024.

"A incerteza em torno das disputas comerciais permanece alta e os riscos empurram a economia para baixo", lê-se na mesma nota.