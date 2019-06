Actualidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) lançaram hoje uma campanha de prevenção contra o "flagelo" da sinistralidade nas estradas portuguesas.

A campanha "Estrada e Consequência" foi lançada no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) e vai dar eco a testemunhos reais de pessoas que viveram "o drama de um acidente e que passaram por difíceis processos de reabilitação" no CMRA, da Santa Casa da Misericórdia, tendo algumas delas ficado com marcas físicas para o resto das suas vidas.

Em comunicado, a ANSR refere que estes "testemunhos dramáticos" vão passar diariamente e durante 12 semanas na rádio TSF.