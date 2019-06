Actualidade

A Comissão Europeia aconselhou hoje Portugal a ser "mais eficiente" na redução do crédito malparado, que ainda é "relativamente alto" no país, assim como a "reduzir a carga administrativa e regulatória" sobre as empresas.

Em causa estão as recomendações específicas por país, hoje divulgadas por Bruxelas no quadro do semestre europeu, que indicam que Portugal deve "promover uma recuperação mais rápida das garantias associadas aos empréstimos não produtivos [os chamados NPL], aumentando a eficiência dos processos de insolvência e de recuperação".

O executivo comunitário recomenda também ao país a redução da "carga administrativa e regulatória sobre as empresas, principalmente reduzindo as barreiras específicas do setor ao licenciamento".