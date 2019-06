Actualidade

A Escola da Noite estreia na quinta-feira, em Coimbra, "O Homem Que", instalação-espetáculo que mergulha na obra de Augusto Baptista, autor largamente desconhecido, cujo trabalho vai da fotografia ao micro-conto, do tangram aos enigmas.

A obra de Augusto Baptista, do Porto, multiplica-se por muitas coisas. Foi fotojornalista, escreve micro-contos e outros textos que lança em pequenas edições de autor, conta mais de 2.000 enigmas que aponta no seu blogue, editou livros de desenhos de garrafas e de bigodes - "pancadas", diz - e a paixão pelo tangram, que tem desde criança, já o levou a lançar livros em torno deste jogo, um deles em que fez 1.111 figuras originais de gatos através das sete peças geométricas (cinco triângulos, um paralelogramo e um quadrado) do tangram.

Perante um universo tão diverso, afastado de qualquer circuito ou cânone, A Escola da Noite decidiu montar uma instalação-espetáculo que pudesse dar luz a uma obra múltipla de um autor que, segundo o encenador António Augusto Barros, lembra as telas de Marc Chagall, nomeadamente "A Aldeia e Eu", por ser uma espécie de voo "que parte, mas que continua radicado no real, em que o vórtice está na Terra, está na raiz".