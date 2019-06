Actualidade

A greve e a manifestação dos técnicos de diagnóstico e terapêutica marcadas para sexta-feira foram hoje desconvocadas devido ao adiamento da discussão do diploma sobre a regulamentação da carreira destes profissionais no parlamento, disse à Lusa fonte sindical.

Os protestos foram convocados pela Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e tinham como objetivo reivindicar carreiras dignas e melhores salários para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

Em declarações à agência Lusa, Dina Carvalho, do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (SINDITE), explicou que os protestos foram adiados devido ao PSD ter pedido hoje na Comissão da Saúde "o adiamento, sem data marcada, da discussão em sede de especialidade" do diploma do Governo, já promulgado pelo Presidente da República, que estabelece o regime remuneratório da carreira especial destes profissionais.