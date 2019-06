Actualidade

A Comissão Europeia recomendou hoje a Portugal um aumento dos investimentos nas áreas dos transportes e da inovação, nomeadamente para resolver as "insuficientes ligações marítimas e ferroviárias" e as "disparidades regionais".

Em causa estão as recomendações específicas por país, hoje divulgadas no âmbito do semestre europeu, nas quais Bruxelas aconselha Portugal a "focar-se numa política económica de investimento em pesquisa e inovação, transporte ferroviário e infraestrutura portuária".

Segundo o executivo comunitário, "as insuficientes ligações marítimas e ferroviárias criam barreiras às empresas exportadoras", que não lhes permitem "beneficiar na plenitude do potencial do mercado único" europeu, ao mesmo tempo que geram "disparidades regionais".