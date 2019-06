Actualidade

A potencial sobrevalorização dos preços dos imóveis é o principal fator que contribui para a evolução do risco sistémico cíclico em Portugal desde 2015, em contraste com o crédito e os desequilíbrios externos, foi hoje divulgado.

De acordo com dados do novo indicador de risco sistémico cíclico doméstico (IRSD) do Banco de Portugal (BdP), desde o segundo trimestre de 2015 que a potencial sobrevalorização dos preços dos imóveis é o maior fator de risco no indicador, que no último trimestre de 2018 se situava nos -0,50, e que está em terreno negativo desde o quarto trimestre de 2011.

O IRSD é calculado tendo em conta quatro categorias de risco, com a evolução do crédito a valer um total de 50%, a potencial sobrevalorização dos preços dos imóveis 23%, os desequilíbrios externos 22% e o serviço da dívida do setor privado 5%.