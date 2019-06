Actualidade

A Comissão Europeia formulou hoje diversas recomendações a Portugal com vista a melhorar as condições do mercado de trabalho, que na sua opinião continua muito segmentado e com carência de trabalhadores mais qualificados.

Nas recomendações específicas por país, hoje divulgadas no quadro do semestre europeu de coordenação de políticas económicas, o executivo comunitário exorta Portugal a "adotar medidas para fazer face à segmentação do mercado de trabalho" e a melhorar "o nível de competências da população, em especial a sua literacia digital, tornando nomeadamente a educação dos adultos mais adequada às necessidades do mercado de trabalho".

Para Bruxelas, é também fundamental "aumentar o número de licenciados do ensino superior, em especial no domínio das ciências e das tecnologias da informação", assim como "melhorar a eficácia e a adequação da rede de proteção social".