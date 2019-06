Actualidade

O Festival das Artes, que decorre em Coimbra entre 19 e 28 de julho, vai receber a estreia de um bailado que "entrelaça" a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen com música, anunciou hoje a organização.

No centenário do nascimento da poeta, o Festival das Artes presta tributo a Sophia de Mello Breyner Andresen com o bailado "Tudo Quando Vi", a 23 de julho, no anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, informou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O bailado, criado por Fernando Duarte e interpretado pela companhia Dança em Diálogos, "entrelaça a poesia com a música, metamorfoseando as palavras de Sophia em imagens em movimento".