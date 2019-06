Actualidade

A Comissão Europeia quer destinar 21% do orçamento da União Europeia para 2020 ao combate às alterações climáticas, segundo o plano orçamental hoje apresentado, que prioriza ainda a competitividade económica, a juventude e reforço da segurança e da solidariedade.

"O projeto de orçamento para 2020 é a última proposta orçamental da Comissão Juncker e visa continuar a apoiar as prioridades da União Europeia (UE) - emprego, crescimento, juventude, alterações climáticas, segurança e solidariedade - e preparar a transição para o próximo ciclo orçamental. Faço votos de que o Conselho e o novo Parlamento cheguem a um acordo, necessário para a estabilidade futura da União Europeia", vincou o comissário do Orçamento, Günther Oettinger, citado em comunicado.

A nota detalha que o executivo comunitário pretende destinar 21% do orçamento total proposto para 2020 para combater as alterações climáticas, "em consonância com a ambiciosa meta de gastar 20% do atual orçamento de longo prazo da UE em atividades com essa finalidade".