Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, em Amarante, o objetivo de pelos menos 60% da população com 20 anos de idade estar a frequentar o ensino superior em 2030.

O chefe do Governo referiu que, atualmente, cerca de 45% dos jovens com aquela idade já frequentam do ensino superior, mas insistiu na necessidade de manter as políticas que melhorem aquele indicador.

Falando na cerimónia de inauguração das obras de remodelação da Escola Secundária de Amarante, António Costa referiu que, já no próximo ano letivo, vai avançar a redução do número de alunos por turma em todo o ensino secundário.