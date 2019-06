Europeias

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reúne-se na sexta-feira em Lisboa com o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito do seu périplo de consultas junto de líderes europeus para a escolha dos cargos de topo da União Europeia (UE).

Tusk desloca-se a Lisboa na sexta-feira para uma reunião com António Costa, agendada para as 09:00 locais, um dia depois de ser recebido em Madrid pelo outro coordenador dos Socialistas europeus nas negociações para a escolha dos cargos de topo da União Europeia, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Nesse mesmo dia, o primeiro-ministro português desloca-se a Bruxelas para um jantar com os outros cinco negociadores das três maiores famílias políticas europeias para prosseguir o debate sobre a escolha dos cargos de topo da União Europeia.