O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que a taxa de crescimento atual, que classificou de "anémica", não permite trabalhar para o 'superavit' orçamental que defende, mas escusou-se a comentar as declarações da ex-líder Manuela Ferreira Leite.

Questionado à entrada para um almoço no American Club, em Lisboa, sobre as declarações da antiga ministra das Finanças à TSF - que defendeu uma política orçamental mais flexível para o país e classificou de "loucura" a procura pelo 'superavit' - Rui Rio disse não as ter ouvido e que, portanto, não as iria comentar, limitando-se a reiterar as suas posições.

"Aquilo que tenho dito é que é vital para Portugal reduzir a dívida pública: a dívida pode ser reduzida de duas formas, uma é em termos relativos ao produto - que tem acontecido - outra é o valor absoluto, que tem aumentado. E para não aumentar não pode haver défice público", defendeu.