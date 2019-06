Actualidade

Os britânicos The Cult e os grupos portugueses Tape Junk e Jarojupe completam o cartaz do festival de música de Vilar de Mouros, marcado para agosto na localidade minhota, foi hoje anunciado.

O festival decorrerá de 22 a 24 de agosto, com os The Cult a atuarem no primeiro dia, juntamente com os Tape Junk. Os Jarojupe, "a mais antiga banda de rock minhota", tocam no último dia.

Estes três nomes juntam-se a um cartaz que integra, entre outros, Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, Linda Martini, Killing Joke, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love, Gang Of Four e Fischer-Z, repartidos por dois palcos.