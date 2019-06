Actualidade

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, convocou para esta quinta-feira uma reunião do Conselho de Estado, a primeira desde o início do mandato (2016), disse hoje à Lusa fonte oficial da Presidência.

A reunião está marcada para as 10:00 locais (11:00 em Lisboa).

Segundo a mesma fonte do Palácio do Povo, antes do encontro tomam posse três novos membros indicados pela Assembleia Nacional: Carlos Neves, presidente da coligação UDD - MDFM; Idalécio Neves, vice-presidente da bancada parlamentar do Acão Democrática Independente (ADI) e o médico António Lima.