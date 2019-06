Actualidade

A primeira exposição antológica de Fernando Lemos, como designer e artista gráfico, figura de "referência ímpar da nossa cultura", com 230 peças, será inaugurada na quinta-feira, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.

Embora conte já 65 anos de trabalho dedicado ao design gráfico, esta faceta criadora de Fernando Lemos, de 93 anos, "é ainda pouco conhecida do público, disse a diretora do Museu do Design e da Moda (MUDE), Bárbara Coutinho, numa visita à exposição, com a presença do artista.

Foi da iniciativa da diretora do MUDE lançar o desafio a Fernando Lemos, quando o visitou em São Paulo, no Brasil, onde está radicado desde os anos 1950.