Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje para uma possível "interrupção brusca" do dinamismo do mercado imobiliário, considerando que "eventuais alterações no quadro regulamentar nacional", juntamente com outros fatores, podem fazer baixar os preços.

"O abrandamento mais acentuado da atividade económica a nível global, decorrente em particular da materialização de eventos de tensão geopolítica, aumentos dos prémios de risco e eventuais alterações no quadro regulamentar nacional sobre o mercado imobiliário poderão vir a traduzir-se numa interrupção brusca do dinamismo do imobiliário e, consequentemente, num ajustamento em baixa dos preços", segundo o comunicado do Banco de Portugal que acompanha o relatório.

O supervisor considera que "o mercado imobiliário português continua a estar particularmente dependente da intervenção de não residentes, seja por via do turismo, seja por via do investimento direto".