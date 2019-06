Actualidade

Uma equipa internacional, liderada pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, descobriu, nos dois primeiros meses de operações científicas do telescópio espacial TESS, cinco estrelas "raras", foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) adianta que a descoberta, aceite para publicação na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, recorreu a "técnicas asterossísmicas", um método que observa as oscilações à superfície das estrelas.

"Entre 32 mil estrelas observadas em cadência curta, nos primeiros dois meses de operações científicas da missão espacial TESS (...) a equipa descobriu cinco raras estrelas 'roAp'", afirma o IA.