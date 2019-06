Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje a Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pelo parlamento no passado dia 03 de maio.

Numa nota colocada no portal da Presidência da República na Internet é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que aprova a Lei de Programação Militar e revoga a Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio".

O diploma, que define os investimentos no reequipamento das Forças Armadas até 2030, foi aprovado no parlamento em 03 de maio com 170 votos a favor, de PS, PSD e CDS-PP.