Actualidade

O homem que matou, esquartejou e emparedou o ex-cunhado foi hoje condenado a 13 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca da Madeira, bem como ao pagamento de uma indemnização de 45 mil euros à filha da vítima.

O Tribunal deu como provado que José Narciso Vasconcelos, de 47 anos, autor confesso do homicídio do ex-cunhado, agiu de "forma consciente", tendo o crime ocorrido na sequência de uma discussão entre os dois em maio de 2018, no interior da casa onde residiam, no Funchal.

Na leitura do acórdão, o juiz Filipe Câmara indicou que o arguido derrubou a vítima com um murro, num momento em que ambos estavam alcoolizados, e continuou a agredi-la depois de estar prostrada no chão, o que provocou fraturas de várias costelas, e também "exerceu força sobre o pescoço".