Actualidade

Mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no Brasil 2017, divulgou hoje o Atlas da Violência, um estudo realizado e divulgado anualmente pelo Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados indicam que o país alcançou o maior nível histórico de letalidade violenta intencional, atingindo uma taxa de 31,6 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, número 4,2% superior ao observado em 2016, de 30,3 mortes por 100 mil habitantes.

Segundo os dados, foram assassinadas 65.600 pessoas em 2017, mais 1.707 do que um outro estudo divulgado apenas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que havia registado a ocorrência de 63,8 mil assassínios no país no mesmo período.