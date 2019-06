Moçambique/Dívidas ocultas

Um analista da consultora FocusEconomics disse hoje à Lusa que a reestruturação da dívida soberana de Moçambique não vai trazer uma melhoria significativa às perspetivas de evolução da economia a curto prazo devido aos "efeitos devastadores" dos ciclones.

"Os efeitos devastadores dos ciclones Idai e Kenneth, bem como a incerteza sobre as eleições legislativas de outubro, vão continuar a pesar fortemente na evolução da economia", disse o analista Javier Colato, notando, ainda assim, que o acordo "augura boas notícias para Moçambique".

Para o analista que segue a economia moçambicana nesta consultora, "as perspetivas de crescimento de curto prazo deverão continuar abaixo do potencial, mas o lado positivo é que o acordo pode garantir um significativo alívio financeiro até 2023, com os cupões [prestações] a serem mais baixos que no acordo anterior".