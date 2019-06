Actualidade

O artista plástico Fernando Lemos recordou hoje, em Lisboa, que, no início da carreira, nos anos de 1950, foi "à procura dos malditos", os autores impedidos de se exprimirem na época da ditadura, e fotografou-os.

O artista português radicado no Brasil desde esse trabalho fotográfico aos artistas portugueses, falava durante uma visita de imprensa à exposição antológica dedicada à sua obra de design gráfico que será inaugurada na quinta-feira, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, numa iniciativa do Museu do Design e da Moda (MUDE).

"Fui à procura dos malditos, os que não podiam publicar nada, num sistema político que destruiu a juventude de muita gente, incluindo a minha", disse o artista de 93 anos, referindo-se à ditadura do Estado Novo.