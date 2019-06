Actualidade

O Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, está a concluir a revisão do projeto museológico para poder abrir novo concurso que dê continuidade às obras de remodelação, disse hoje à agência Lusa a diretora, Bárbara Coutinho.

"Estamos na reta final da revisão, e é importante esclarecer que não há alterações ao projeto museológico na sua essência", comentou a diretora do MUDE, justificando que qualquer obra que é interrompida necessita de rever o projeto inicial, "naquilo que já foi feito, e no que não foi feito".

No ano passado, as obras no museu, localizado na Baixa de Lisboa, pararam, depois de terem sido anunciados atrasos em março, e foi dado como confirmado o fim do contrato com a empresa Soares da Costa, por incumprimento.