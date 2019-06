Actualidade

A presidente do CDS-PP afirmou hoje ter transmitido ao Presidente da República "o entusiasmo e o empenho" em melhorar a votação do seu partido nas legislativas face às europeias, mas rejeitou que exista uma crise.

"Do lado do CDS, o que eu posso dizer é que não há crise nenhuma. Há um partido unido e empenhado em trazer propostas muito focadas, muito concretas, que vão ao encontro do dia a dia das pessoas", declarou Assunção Cristas aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionada se neste encontro com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi abordada a possibilidade de se restabelecer uma coligação à direita, a presidente do CDS-PP escusou-se a responder a essa questão: "Naturalmente, eu não vou revelar todo o conteúdo da conversa com o Presidente".