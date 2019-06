Actualidade

João Matias (Vito/Feirense) venceu hoje a primeira etapa do Grande Prémio de ciclismo JN, batendo a concorrência numa chegada ao sprint, em Viana do Castelo, tendo Rafael Reis (W52/FC Porto) mantido a camisola amarela

O grande vencedor do dia percorreu os 166 quilómetros da ligação entre Monção e a capital do distrito do alto Minho em 4:54.28 horas, o mesmo tempo com que chegou Leangel Meneses (Team Kuota), que fez segundo lugar, e Daniel Mestre (W52/FC Porto), que fechou o top 3 do dia.

Na classificação geral, o portista Rafael Reis, depois de na terça-feira ter vencido o prólogo, chegou hoje no grupo da frente e manteve a liderança, tendo agora uma vantagem cinco segundos para António Carvalho, também da W52/FC Porto, e de seis para Daniel Mestre, da mesma equipa, que, respetivamente, ocupam os restantes lugares do pódio.