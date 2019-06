Actualidade

O Encontro de Culturas de Serpa, no Alentejo, vai "ganhar" a designação de Festival Musibéria e passar a ter o "mundo ibérico" como "grande marca distintiva" a partir da edição deste ano, que irá decorrer entre sexta-feira e domingo.

O evento, promovido pela Câmara de Serpa, no distrito de Beja, começou em 2014 como Encontro de Culturas de Serpa, para promover a cultura como "fator de desenvolvimento e união entre os povos", e divulgar práticas culturais do concelho e de outras regiões portuguesas e de países, como Espanha, Brasil, Angola e Cabo Verde, com os quais o município tem laços de cooperação.

Segundo a Câmara de Serpa, num comunicado enviado à agência Lusa, "2019 é um ano de viragem" e, após 15 edições, "o evento adquire o nome de Festival Musibéria - Encontro de Culturas" e passa a ter "o mundo ibérico e a sua influência" como "grande marca distintiva".