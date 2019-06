Actualidade

O Benfica estabeleceu uma parceria com a plataforma Utrust, que vai permitir que os adeptos possam usar criptomoedas para adquirir bilhetes e produtos oficiais da loja 'online', anunciaram hoje as 'águias'.

"O campeão português Benfica tornou-se o primeiro grande clube de futebol europeu a aceitar pagamentos online em criptomoedas", assinalaram em comunicado os 'encarnados', realçando que esta parceria vai "potenciar a estratégia de 'e-commerce' [comércio eletrónico] do clube e, em particular, expandir a sua audiência global, aproximando os adeptos e utilizadores de criptomoedas em Portugal e no estrangeiro com experiência em tecnologia da sua sede no Estádio da Luz".

Segundo o comunicado, esta parceria vai dar ao Benfica acesso a uma base de clientes mais ampla, oferecendo uma experiência de compra online significativamente otimizada através da utilização de novas tecnologias.