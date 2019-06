Actualidade

Um romance inédito em Portugal do escritor japonês Yukio Mishima, intitulado "Vida à Venda", chega às livrarias portuguesas no dia 19 de junho, pela Livros do Brasil, que reforça com esta estreia a sua coleção Dois Mundos.

Este "romance surpreendente do escritor japonês várias vezes apontado para Prémio Nobel da Literatura" só recentemente foi descoberto pelo grande público, uma vez que originalmente a história foi sendo publicada na edição japonesa da Playboy, ao longo de 1968, revela o grupo Porto Editora, responsável pela chancela Livros do Brasil.

Por isso mesmo, só agora, à semelhança de Portugal, é que o livro está a começar a ser publicado um pouco por todo o mundo.