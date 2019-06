Actualidade

O festival MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade, cuja quinta edição decorre de 16 a 22 de setembro, vai contar com quatro projetos espanhóis, no âmbito da Mostra Espanha 2019, foi hoje anunciado.

O MEXE revelou hoje a parceria com o Ministério da Cultura e Desporto do Governo espanhol, que traz ao Porto o músico Josep Borrás, numa oficina destinada a jovens do Centro Educativo de Santo António.

A ideia do 'workshop' é partir de bolas de basquetebol "para explorar os interesses dos participantes", e assim "repensarem e recontextualizarem as suas conceções sobre a realidade e as opiniões face à comunidade em que habitam", numa parceria com a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais.