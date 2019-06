Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deu hoje parecer favorável ao cenário central do plano de desenvolvimento da rede de distribuição de eletricidade para 2019-2023, um investimento de 744 milhões de euros.

No parecer divulgado hoje, a ERSE refere que analisou os diferentes projetos específicos de investimento apresentados na proposta da EDP Distribuição e, partindo do cenário 2 de investimento, propõe dar parecer positivo à realização de um conjunto de investimentos que assegurem, ao mesmo tempo, uma não degradação da qualidade de serviço atual e uma variação tarifária nula entre 2019 e 2023.

"Com o cenário 2 de investimento, a EDP Distribuição compromete-se a manter o esforço para melhorar a qualidade do serviço aos clientes pior servidos, mas assume um risco de degradação da duração média das interrupções de fornecimento elétrico em 3,5 minutos face ao valor adotado como referência na atual proposta", lê-se no documento.