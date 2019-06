Liga das Nações

O estreante João Félix é a grande novidade do 'onze' inicial que Portugal vai apresentar hoje frente à Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações de futebol, numa equipa em que também aparece Bruno Fernandes.

Félix, de apenas 19 anos, vai fazer a sua estreia absoluta pela seleção principal e será o companheiro de ataque do capitão Cristiano Ronaldo, relegando para o banco Dyego Sousa, que tinha sido titular no último jogo de Portugal, perante a Sérvia (1-1), no apuramento para o Euro2020.

Mais atrás, no apoio, vão estar Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que regressa às opções principais do selecionador Fernando Santos, e William Carvalho e Rúben Neves, que preenchem o meio campo.