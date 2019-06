Actualidade

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa iniciam esta noite uma greve de um mês para contestar a proposta de regulamentação do estatuto do bombeiro profissional, assegurando apenas serviços mínimos, anunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores do município (STML).

A paralisação, com serviços mínimos para o concelho de Lisboa, tem início às 20:00 de hoje e irá prologar-se até às 00:00 do dia 05 de julho, segundo refere, em comunicado, o STML.

Esta ação de protesto dos sapadores bombeiros prevê, igualmente, uma greve à prestação de trabalho suplementar fora da área territorial do município de Lisboa, sem serviços mínimos, neste caso, entre hoje e o dia 15 de setembro.