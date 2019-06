Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, prestou hoje um "grande tributo" ao trabalho que os professores "têm desenvolvido e que, mais uma vez, este ano desenvolveram".

"Uma escola são aqueles que estão na escola, que vivem, trabalham e estudam na escola. No início de final do ano letivo presto grande tributo pelo trabalho que têm desenvolvido e que, mais uma vez, este ano desenvolveram", referiu.

O chefe do executivo, que discursava na cerimónia de inauguração das obras de remodelação da Escola Básica 2,3/S de Arcos de Valdevez, com cerca de 30 anos e 1.200 alunos, disse também que "uma escola é muito mais do que um edifício".