Portugal foi dos países da União Europeia com menor aumento do salário mínimo, com uma subida de 3,5% desta remuneração, enquanto Espanha foi o que teve o aumento mais significativo, com uma subida de 20%, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado do Eurofound e do Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESI), Portugal está "no limiar inferior da 'categoria média' que inclui os países da zona euro com uma 'performance' média quanto à evolução do salário mínimo em termos reais (a preços de 2015) entre 2010 e 2019".

Em 2019, estes países - Portugal, Malta, Espanha, Grécia e Eslovénia - aumentaram o montante do salário mínimo posicionando-se no intervalo de 700 a 1.050 euros (quando convertidos em 12 pagamentos por ano).