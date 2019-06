Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se hoje para a final da primeira edição da Liga das Nações, ao vencer a Suíça por 3-1, em encontro das meias-finais, no Estádio do Dragão, no Porto.

Cristiano Ronaldo resolveu o encontro, com um 'hat-trick', com golos aos 25, 87 e 90 minutos, enquanto Ricardo Rodríguez apontou o tento dos helvéticos, aos 57, na transformação de uma grande penalidade.

Na final, marcada para domingo, também no Estádio do Dragão, Portugal jogará com o vencedor do encontro entre a Holanda e a Inglaterra, que medem forças na quinta-feira, a partir das 19:45, em Guimarães.