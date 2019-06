Actualidade

O juiz Carlos Alexandre aplicou a medida coativa de prisão preventiva a sete dos oito detidos indiciados por tráfico de seres humanos, enquanto membros de uma rede internacional que se dedicava à exploração sexual de mulheres.

Fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) adiantou à Lusa que o oitavo membro, taxista de profissão, saiu em liberdade, mas com a obrigação de apresentação periódica às autoridades, no final do primeiro interrogatório judicial, realizado no Tribunal Central de Instrução Criminal.

O SEF tinha desmantelado na segunda-feira aquela rede, ao deter os oito cidadãos estrangeiros no distrito de Aveiro.