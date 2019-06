Actualidade

A condenação do cardeal australiano George Pell por pedofilia "é incontestável", disse hoje o procurador do Ministério Público, no segundo dia de análise do recurso apresentado pelo antigo 'número três' do Vaticano no Supremo Tribunal de Victoria.

Os advogados do ex-arcebispo de Melbourne e Sydney, de 77 anos, criticaram o veredicto do tribunal de primeira instância, classificando-o de "irracional", descrevendo os factos dados como provados de "impossíveis".

George Pell foi condenado em dezembro de 2018 por cinco acusações de abuso sexual a duas crianças do coro em 1996 e 1997. Em março, foi condenado a uma pena de seis anos de prisão.