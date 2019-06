Primavera Sound

A oitava edição do NOS Primavera Sound arranca hoje, no Parque da Cidade do Porto, com os cabeças de cartaz Solange, Danny Brown e Stereolab, num dia que começa com concertos dos portugueses Dino D'Santiago e Mai Kino.

A norte-americana Solange, que atua pelas 00:30, já na madrugada de sexta-feira, é o 'grande' nome do dia, até pelas críticas da imprensa especializada a "When I Get Home", a mais recente gravação de estúdio, lançada em março.

O diretor do evento, José Barreiro, destacou à Lusa o espetáculo "muito especial e cuidado" da cantora de 32 anos, por ser um "estilo musical que não é muito programado nos festivais em Portugal", como um dos pontos altos de um evento para o qual as expectativas estão "muito elevadas".