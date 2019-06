Actualidade

A resolução para declarar junho de 2019 como "Mês da Herança Nacional Portuguesa" foi oficialmente inscrita na legislatura estadual da Califórnia, após aprovação unânime no Senado, onde foi introduzida pelo senador luso-americano Henry Stern.

A passagem da medida foi fundamentada, segundo o resumo do conselho legislativo, na história da emigração portuguesa para a Califórnia e no papel da comunidade lusodescendente no Estado, a maior do país.

"A resolução é mais uma prova da importância da comunidade portuguesa na Califórnia e da simpatia que inspira", disse à Lusa a cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Maria João Lopes-Cardoso.